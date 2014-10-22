Иван Семененя: Игроки сборной Беларуси по гандболу готовы за родину играть и отдавать последние силы

Новости Беларуси. Гандбол. Его на неделе было много. «БГК» сыграл в Лиге чемпионов, разжился очередной победой в СЕНА-лиге. Столичный «СКА» вышел в следующий круг кубка ЕГФ. Женские клубы стартовали в Еврокубках, а кроме того, в национальном чемпионате прошло принципиальное сражение. Об этом поговорим с заместителем председателя гандбольной федерации Иваном Семененей.

Начнем с наиболее рейтингового события. «БГК» защищает честь страны в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов. Пока только одна победа на групповом этапе, но поединки с «Килем» и «ПСЖ» – это было что-то. Как оцениваете?

Иван Семененя, заместитель председателя федерации гандбола Республики Беларусь:

Безусловно, это было что-то. Это были два замечательных матча – против «Киля» и «ПСЖ». Однако не хватило буквально немножко при глубочайшей поддержке, при поддержке болельщиков, которые радовались той игре, которую демонстрировали на игровой площадке наши гандболисты. Но сегодня надо согласиться с тем, что эти команды, безусловно, сильнее «БГК». И «Киль», и «ПСЖ» – это достойные команды, которые занимают самые высокие места в Европе. Поэтому результат, безусловно, важен. Но очень важна была и сама игра. Игра сегодня доказала (один и второй матч, которые проходили), что гандбол был действительно показан высочайшего класса. Это оценка наших болельщиков, нашей страны. Отзывы сейчас идут. Спасибо за игру.

У нас есть как раз комментарии игроков и тренеров после этого матча.

Желько Бабич, главный тренер «БГК имени Мешкова»:

Когда проигрываешь, лучше говорить немного. Поэтому лучше пусть говорит тренер, который выиграл игру.

Любо Вукич, игрок «БГК имени Мешкова»:

У нас была уверенность, что можно выиграть. Но не получилось. Они самый богатый клуб в Европе, в мире.

Максим Бабичев, игрок «БГК имени Мешкова»:

Сейчас эмоции переполняют, расстроены. Уже запах победы был здесь, рядом. Но чуть-чуть опять не получилось. Вот это самое обидное, что опять чуть-чуть не получилось.

Желько Бабич, главный тренер «БГК имени Мешкова»:

Для меня как тренера очень тяжело. Я сегодня говорю, потому что второй раз подряд мы проиграли. В игре против «Киля» было то же самое.

Любо Вукич, игрок «БГК имени Мешкова»:

Для каждого спортсмена очень тяжелый момент – так проиграть. Два раза был шанс – два раза мы его не использовали. И этот последний бросок… Что делать. Следующая игра, надеемся, будет лучше.

Иван Георгиевич, действительно, обидно, еще раз про это говорим. Вы в Бресте на этой игре были?

Иван Семененя:

Я на этой игре не был, я был с «Килем». Но, действительно, необходимо сказать, как главный тренер Бабич и игроки, безусловно, дали ту же оценку, которую мы буквально минуту назад.

Я хотел бы поговорить об атмосфере, которая всегда на трибунах Дворца спорта «Виктория» в Бресте живет. Это нечто потрясающее, конечно. Можно ли сейчас говорить, что эпицентр гандбольной жизни страны переместился в Брест?

Иван Семененя:

Все познается в сравнении. Если несколько лет назад при тех матча, которые проводились в «Виктории», мне приходилось постоянно принимать участие в роли зрителя и смотреть, то сегодня действительно пришел тот момент, когда за ту атмосферу, которая присуща в самом игровом зале «Виктории» в Бресте, сегодня не стыдно. Это действительно уже европейский уровень. Согласиться, что эпицентр сегодня в Бресте, я не могу. Потому что достойно матчи проводятся и в нашей столице, в Минске. Это и с участием команды «СКА», сборных команд. Но с игровых видов, если смотреть, то, безусловно, Брест сегодня – столица Беларуси в гандболе.

В Минске есть гандбольный клуб «СКА», который сейчас опять завоевывает авторитет. Мы вместе порадовались за то, что минчане преодолели второй круг квалификации Кубка «ЕГФ», вышли уже практически на порог групповой стадии. Как вы думаете, на что в нынешнем состоянии способна замахнуться молодежь Спартака Мироновича?

Иван Семененя:

Есть различия в том, что если команда «БГК» 50 на 50 составляют игроки-легионеры плюс наши белорусы, то «СКА» – это наша белорусская команда, молодая команда, в которую мы очень и очень верим. Как сложится дальнейшая судьба продвижения, выступая в европейских кубках, трудно сказать. Но радует то, что это действительно будущее не только «СКА», а и будущее наших сборных. В частности, и национальной сборной нашей страны. И мы гордимся, что у нас есть в Беларуси именно такой клуб. И будем надеяться, что как можно больше они пройдут, выступая во втором по значимости европейском Кубке.

Иван Георгиевич, а лично вы – болельщик или игрок?

Иван Семененя:

Вы знаете, если отдать предпочтение, то, наверное, болельщик. Как игрок? Чисто на любительском уровне. На профессиональном мне не приходилось выступать.

А болельщик вы все-таки за мужскую половину гандбола или за женскую?

Иван Семененя:

Как мужчина, конечно, я скажу «как вы думаете?» Потому что руководитель нашей федерации, Владимир Николаевич Коноплев, по распределению должностей и функций возложил на меня кураторство женской сборной. Я сегодня отвечаю за женскую сборную.

Знал кому доверить.

Иван Семененя:

Да, знал кому доверить. Конечно, у нас дела в женской сборной обстоят еще не совсем так, как нам хотелось. Но мы надеемся на то, что пройдет время и действительно женская сборная будет выступать, как и национальная наша мужская, которая на протяжении уже последних трех лет выступает на топ-турнирах.

Ну что, Иван Георгиевич, тема, конечно, такая интересная. В мужском чемпионате у нас тоже приблизительно те же самые дела: два сильных клуба после того, как «Динамо» минское распалось. Сейчас «СКА», дай Бог, подтягивается. «БГК» имеет практику в СЕНА-Лиге. В женском чемпионате возможно нечто такое же соорудить? Пристроить наш «БНТУ» куда-нибудь параллельно, скажем, в чемпионат России.

Иван Семененя:

Я не могу полностью согласиться с тем, что чем больше у нас было команд, значит больше был бы выбор. Не всегда количество определяет качество. Сегодня, имея в чемпионате только шесть команд, три из них наоборот стали конкурентоспособными между собой. «БНТУ», «Городненчанка», «Гомель», подтягивается «Виктория Берестье» из Бреста. Да, «Друть» мы потеряли, самобытную команду, при прекраснейшем зале, который при поддержке главы государства строили. Но все зависит от власти на местах. Эта команда никому там не была нужна и она перестала существовать. Сегодня жалко и грустно об этом говорить.

Тема, которую вы затронули (можно ли пристроить наше «БНТУ» в настоящее время), это не предмет обсуждения сегодняшнего дня. Мы уже об этом говорим на протяжении многих лет. Но пока такой возможности (в чемпионат России либо, как по примеру СЕНА-Лиги наше «БГК» выступает), такой возможности мы не имеем. Либо изучаем, чтобы была возможность. Балтийская лига – это Балтийская лига. Это уровень, будем говорить, извините, не «БНТУ». Играть сегодня с командой Прибалтики? Я их уважаю, но от этого мастерства нашей команды, безусловно, не прибавится.

Продолжая женскую тему, нельзя не отметить, что в последнем отборочном цикле сборная наша значительно прибавила. Если не по результатам, то по игре уж точно. А насколько охотно сейчас девчата идут заниматься гандболом?

Иван Семененя:

Сергей, вы знаете, не могу согласиться с одним только словом – «значительно прибавила». Прибавила. Для того, чтобы значительно, еще необходимо работать и работать. Действительно, как бы там ни было, уважая наш тренерский состав, который работает с нашими женскими командами, словенец, который пришел в сборную ровно год назад (мы ему дали возможность поработать три года, чтобы вывести женскую сборную на уровень мужской, принять участие в топ-турнирах), с большим удовольствием, с огромной радостью игроки приезжают в сборную. Важный момент – вырисовывается коллектив, вырисовывается команда. До мастерства еще нужно работать, работать и работать. И пахать, как говорится по-простому, в этой ситуации. Но все пока великолепно.

Сергей Рутенко им всем в пример, скажем так. 29 октября наша мужская национальная команда начнет квалификацию чемпионата Европы 2016 года на «Чижовка-Арене». Наша команда сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Иван Георгиевич, когда наша сборная начала подготовку к этому матчу? Каково ее состояние? Когда подъедут все сильнейшие? Как вообще обстоят дела?

Иван Семененя:

29-го будет первая игра. Команда Боснии – солидный соперник. Недооценивать его нельзя. Поэтому настроение ребят великолепное. Я сегодня встречался с теми, кто вчера только проводил игру с «ПСЖ». 9 игроков прибыли из Бреста. Да, тяжело, сложно, но за родину они готовы играть и отдавать последние силы для того, чтобы снова набирать очки и пробиваться в топ-турнир, на чемпионат Европы 2016 года. Это же и подготовка к чемпионату мира в Катаре, который состоится в январе 2015 года. После Боснии у нас игра на выезде с Литвой. А там уже через два месяца и чемпионат мира, в котором придется нелегко. Поэтому подготовка идет.

Иван Георгиевич, вы с такой агрессией об этом говорите, что, мне кажется, вас выпусти на площадку, от боснийцев ничего не останется.

Иван Семененя:

Надо согласиться с этим, потому что когда ты сопереживаешь за свою команду, за своих ребят, которые все чисто белорусы и которые отдаются игре полностью, тогда и самому сидеть просто, сложив руки, невозможно. Желание выйти помочь, чтобы действительно был результат.

Может, у вас кричал какая-то есть?

Иван Семененя:

У меня нет, но мной она подготовлена для других любителей гандбола. Поэтому все нормально, в этом мы работаем с болельщиками. Тоже спасибо огромное им, что они поддерживают. Мы чувствуем ту атмосферу, в которой проводит команда домашние матчи.

Иван Георгиевич, огромное спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу и произнести такое замечательное напутствие.

Умелых нам рук. С нами был Иван Георгиевич Семененя. Спасибо вам.

Иван Семененя:

Спасибо вам огромное. Приглашаем вас на гандбольный матч. И болейте за гандбол.