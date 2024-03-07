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Иван Дроздов признан игроком дня в КХЛ

07 марта 2024 14:14
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Форвард национальной сборной Беларуси по хоккею Иван Дроздов стал игроком дня в КХЛ. Именно наш земляк помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Трактор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Дроздов признан игроком дня в КХЛ-1

Исполнитель приложил клюшку ко всем голам своей дружины. Уфимцы были сильнее – 3:2. На счету игрока дубль и ассист. Таким образом, Дроздов в четырех матчах совершил шесть результативных действий, а в сезоне у него 48 баллов.

# Хоккей # Иван Дроздов

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