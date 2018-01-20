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Инне Савенко не удалось получить медаль во втором дне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

20 января 2018 19:17
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Новости Беларуси. Второй день этапа Кубка мира по велотреку в Минске подходит к концу. В утренней сессии наши спортсмены не блистали, и ни в одном из видов не смогли преодолеть барьер квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Инне Савенко не удалось получить медаль во втором дне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-1

В вечерних заездах белорусская надежда велоспорта Инна Савенко старалась побороться за медали в омниуме. Однако попасть в награды ей не удалось. На финише она показала итоговый результат. Позже наша мужская сборная выступит в финале мэдисона, а Анна Терех поборется за медали в скретче.

Инне Савенко не удалось получить медаль во втором дне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-3

В воскресенье всех болельщиков ждет большая программа, в том числе финальные баталии на треке и церемония закрытия соревнований.

Инне Савенко не удалось получить медаль во втором дне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-5

# Фотофакт # Чемпионат мира по велоспорту на треке

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