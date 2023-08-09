II Игры стран СНГ продолжаются! Какие виды можно посмотреть 9 августа?

Новости Беларуси. Возможность увидеть красивую игру и честную борьбу, спорт в чистом виде, где нет места закулисным интригам и грязной политике. II Игры стран СНГ проходят в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 9 августа, очередной соревновательный день, а по итогам предыдущих наша страна остается в топе медального зачета. Второе место – это 94 награды: 24 золотых и столько же серебряных, 46 бронзовых.

Сегодня в расписании полуфиналы по боксу у девушек, квалификации и финальные поединки по вольной борьбе у мужчин. Волейбол и гандбол, пляжный и мини-футбол, стрельба – пулевая и из лука, таиландский бокс, а также тяжелая атлетика. На базе Университета физкультуры продолжатся соревнования по современному пятиборью.