II Игры стран СНГ продолжаются! Какие виды можно посмотреть 9 августа?
Новости Беларуси. Возможность увидеть красивую игру и честную борьбу, спорт в чистом виде, где нет места закулисным интригам и грязной политике. II Игры стран СНГ проходят в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 9 августа, очередной соревновательный день, а по итогам предыдущих наша страна остается в топе медального зачета. Второе место – это 94 награды: 24 золотых и столько же серебряных, 46 бронзовых.
Сегодня в расписании полуфиналы по боксу у девушек, квалификации и финальные поединки по вольной борьбе у мужчин. Волейбол и гандбол, пляжный и мини-футбол, стрельба – пулевая и из лука, таиландский бокс, а также тяжелая атлетика. На базе Университета физкультуры продолжатся соревнования по современному пятиборью.
Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:
В первую очередь должно быть желание победить. За пределами дорожки все девчонки у нас дружат, независимо от принадлежности к той или иной сборной команде. Они все очень тесно общаются. Но на дорожке необходимо понимать, что ты должна выиграть. Так что здесь это качество, желание победить должно превалировать.
Участники II Игр стран СНГ сегодня определят чемпионов и призеров в шести видах спорта. В Минске главным событием этого соревновательного дня станут медальные баталии турнира по пляжному футболу.