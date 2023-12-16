Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла Гомельскую область в заключительном матче сезона

В канун праздников любительский хоккей бьет все рекорды посещаемости и статистику голов. Команда Президента по итогам трех встреч регулярного этапа записала в свой актив третью победу и возглавила зачетный протокол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 декабря, в рамках Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба дружина № 1 смогла победить гомельскую сборную. Итоговые цифры на табло – 12:6 в пользу дружины главы государства. Несмотря на большую разницу в счете, игра выдалась достаточно зрелищной и сложной для обеих команд.

Николай Стасенко, игрок команды Президента Беларуси: Я всегда играю для болельщиков, поэтому их нахождение на трибунах всегда мотивирует играть ответственно и красиво. Всегда для болельщиков. В такой атмосфере приятно играть, ощущаешь праздник.

Любительский хоккей пользуется особой любовью у белорусских болельщиков. На трибунах и молодежь, и целые семьи. Среди зрителей была замечена двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен. Теперь именитая спортсменка – старший тренер сборной Беларуси. И поводов для радости у нее предостаточно. Один из олимпийских допусков на Игры в Париже именно у представителей гребли.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:

Настроение, конечно, замечательное. Очень меня впечатляет все: и игра, и болельщики, которые болеют очень, поддерживают команды. Это очень здорово. Нас допустили к Олимпиаде, это очень здорово. Надеюсь, у нас еще будет много лицензий и мы что-то тоже выиграем.

К слову, именно Екатерина Карстен вручила призы лучшим игрокам этого хоккейного матча. Ими признаны Ярослав Чуприс из команды Президента и Александр Усенко из Гомельской области. Следующий поединок с участием дружины главы государства состоится уже в новом 2024 году.