Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ

Этой ночью в Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи, в которых приняли участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Аризона» Владислава Колячонка уступила «Ванкуверу» со счетом – 1:7 и продлила серию поражений до пяти матчей. Белорусский защитник провел на льду 17 минут 27 секунд и выходил на лед 27 раз, что является личным рекордом по количеству смен.