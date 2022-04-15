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Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ

15 апреля 2022 12:24
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи, в которых приняли участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ-1

«Аризона» Владислава Колячонка уступила «Ванкуверу» со счетом – 1:7 и продлила серию поражений до пяти матчей. Белорусский защитник провел на льду 17 минут 27 секунд и выходил на лед 27 раз, что является личным рекордом по количеству смен.

Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ-4

В другом матче чемпионата «Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Колорадо» со счетом – 1:3. Белорусский нападающий провел на площадке 19 минут 5 секунд, трижды бросил по воротам и завершил встречу при показателе полезности «-1».

# Хоккей # Владислав Колячонок # Егор Шарангович # Фотофакт

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