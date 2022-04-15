Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ

Этой ночью в Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи, в которых приняли участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Этой ночью в Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи, в которых приняли участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Аризона» Владислава Колячонка уступила «Ванкуверу» со счетом – 1:7 и продлила серию поражений до пяти матчей. Белорусский защитник провел на льду 17 минут 27 секунд и выходил на лед 27 раз, что является личным рекордом по количеству смен.
В другом матче чемпионата «Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Колорадо» со счетом – 1:3. Белорусский нападающий провел на площадке 19 минут 5 секунд, трижды бросил по воротам и завершил встречу при показателе полезности «-1».