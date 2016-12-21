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ХК «Динамо-Минск» в очередном матче чемпионата КХЛ в Новокузнецке одолел «Металлург» – 3:1

21 декабря 2016 18:00
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. На этой неделе «зубры» проводят три игры с командами Восточной конференции. Пока все складывается неплохо для минчан.

В понедельник был повержен новокузнецкий «Металлург» – 2:0. А 21 декабря настал черед новосибирской «Сибири». И вновь победа «Динамо» с разницей в две шайбы, на этот раз 3:1. У минчан отличились Павлович, Степанов и Коробов. Причем шайбы бело-синие забросили в середине второго периода всего за три минуты.

В пятницу подопечные Крэйга Вудкрофта завершат выездную серию матчем с омским «Авангардом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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