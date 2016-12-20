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Волейболисты «Шахтёра» и «Строителя» завершили выступления в европейских кубковых турнирах

20 декабря 2016 17:40
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтёр» и минский «Строитель» покинули волейбольную евроарену.

«Горняки» отправились в морозный Новый Уренгой, где уступили со счётом 1:3 местному «Факелу».

Дело происходило в рамках 1/16 финала Кубка вызова. Напомню, первый матч, сыгранный в Беларуси, восточные соседи также записали себе в актив — 3:0.

«Строитель» же принимал под сводами минского Дворца спорта «Пьяченцу» в ответной баталии 1/32 финала Кубка ЕКВ.

Гости из Италии взяли верх со счётом 3:1 и проследовали в следующий круг турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Волейбол

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