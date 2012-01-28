Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» собрали более 50 гостей из 6 стран мира

Новости Беларуси, Минская область. Каюры, а именно так на севере называют профессиональных погонщиков, померились силами сразу в нескольких дисциплинах. Зрители могли наблюдать за гонкой на протяжении всей 4-километровой трассы.

Опытных участников не испугал даже сильный мороз. Густой мех ездовых собак способен выдержать температуру до минус 50 градусов. Об их выносливости ходят легенды. Там, где не пройдет снегоход, а автомобиль и вовсе не сдвинется с места, эти четвероногие спринтеры вывезут без труда. Особенно если лохматых питомцев ни один, ни два, а все шесть.

Участник гонки:

У него такая психология, что когда мы приезжаем на соревнования, он знает, что здесь именно он главный, именно он выступает. И если ему уделять мало внимания, то проявляет неудовольствие: может вместо того, чтобы бежать здорово, пойти пешком.

Дистанцию в четыре километра упряжка проходит за несколько минут. На некоторых участках скорость достигает 25 километров в час. Чтобы на крутых поворотах удержаться на ногах, водитель упряжки тренируется не один год. Впрочем, главное правило здесь – не дать собаке сойти с заснеженной колеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Веденеева, председатель Клуба северных ездовых собак:

Например, поломанные палки у лыжников, незапланированные падения, потому что мы устроили много спусков. Мы сделали трассу очень скоростной, все очень быстро проходили ее. Я думаю, что это только начало – дальше нас ждет большое будущее.

Зимние сани для белорусов редкость. А уж тем более если они запряжены лохматыми тройками. Для сибирской хаски – самой быстрой ездовой собаки – шесть километров не расстояние. Чтобы оставаться в форме, животные пробегают в день по несколько десятков километров.

Все спортсмены преодолели дистанцию за хорошее время. Тем более, что в этом виде спорта рекорды – не главное. Куда важнее не отбиться от стаи.