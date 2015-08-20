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«Гонка легенд - звезды биатлона за мир» пройдет 12 сентября в Раубичах

20 августа 2015 08:38
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Фестиваль «Гонка легенд - звезды биатлона за мир» пройдет 12 сентября 2015 года в обновленном республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». Болельщиков биатлона ожидает большой спортивный праздник с участием знаменитых стреляющих лыжников разных поколений. 

В Раубичах соберутся биатлонисты, которые в сумме 20 раз поднимались на высшую ступень подиума зимних Олимпийских игр. Причем будут представлены чемпионы всех крупнейших форумов четырехлетия, начиная с Сараево-1984 и заканчивая Ванкувером-2010! Также многие звезды приедут на турнир в качестве почетных гостей, чтобы поддержать участников состязаний.

# Биатлон # Фотофакт # Юрий Альберс

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