«Гонка легенд - звезды биатлона за мир» пройдет 12 сентября в Раубичах

Фестиваль «Гонка легенд - звезды биатлона за мир» пройдет 12 сентября 2015 года в обновленном республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». Болельщиков биатлона ожидает большой спортивный праздник с участием знаменитых стреляющих лыжников разных поколений.

В Раубичах соберутся биатлонисты, которые в сумме 20 раз поднимались на высшую ступень подиума зимних Олимпийских игр. Причем будут представлены чемпионы всех крупнейших форумов четырехлетия, начиная с Сараево-1984 и заканчивая Ванкувером-2010! Также многие звезды приедут на турнир в качестве почетных гостей, чтобы поддержать участников состязаний.