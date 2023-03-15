Главный тренер ВК «Строитель» об игре с «Кузбассом»: ошарашили соперника, но потом закончился бензин

Волейболисты «Строителя» провели очередной поединок в российской Суперлиге. На своей площадке минчане не смогли обыграть команду «Кузбасс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя стартовали наши парни отлично. Первую партию им удалось записать в свой актив. Однако в последующих сетах земляки упустили инициативу и выглядели не так уверенно. Как итог – три проигранных сета подряд и очередное поражение в пассиве дружины. Счет по партиям – 22:25, 25:21, 25:21, 25:16 в пользу «Кузбасса».

Алексей Бабешин, главный тренер ВК «Кузбасс»:

Порадовали некоторые игроки «Строителя». И в целом, несмотря на сложную ситуацию с составом, видна работа Олега Микановича. Мы сначала боролись сами с собой и ждали, что нам кто-то что-то отдаст. Сейчас такого нет. Поэтому надо на каждую команду настраиваться.

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:

Неожиданно какая-то уверенность у самих ребят получилась. То есть достаточно хорошо играли. Наверное, этим даже ошарашили немного соперника. Все получалось, но потом, видимо, закончился бензин и стали допускать много своих ошибок. Где-то потеряли уверенность и вялотекуще закончили всю эту игру.