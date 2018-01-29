Где тренируются белорусские спортсмены, и когда они отправятся в Пхенчхан на ОИ-2018?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Виктория Вильевна Меннанова, которая вскоре в составе белорусской делегации отправляется в праздничный Пхенчхан.

Где сейчас проводят свою предстартовую подготовку к Играм спортсмены?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

Наша национальная команда по фристайлу уже 27 января вылетела в Японию для прохождения подготовки в учебно-тренировочном сборе, после чего 8 февраля отправится в Пхенчхан. Биатлонисты после этапа Кубка мира в Италии остались там для участия в сборе, и 31 января они самыми первыми прибудут в Олимпийскую деревню из Мюнхена, из Германии – они вылетают в Пхенчхан.

Наша национальная команда по горнолыжному спорту находится сейчас в Австрии. В частности, Юрий Данилочкин уже вернулся в Минск и 1 февраля вылетает с организованной командой в Пхенчхан. А Мария Шканова пробудет в Австрии вплоть до 7 февраля и 8 февраля из Мюнхена вылетает непосредственно в столицу XXIII зимних Олимпийских игр.

Что касается наших лыжников, мужчины принимают участие в этапе Кубка мира в Австрии, возвращаются в скором времени. А девушки проходят учебно-тренировочный сбор в городе Рыбинске Российской Федерации. И также все вместе 1 февраля вылетают из Минска в Пхенчхан.

Спортсмены по шорт-треку и наши конькобежцы тренируются в нашей родной Беларуси, и организованный вылет запланирован в том числе со всеми вместе на 1 февраля из Минска.