Футбольные болельщики в предвкушении грандиозного события

Действующий обладатель самого престижного клубного трофея Европы итальянский "Милан" начнёт защиту титула домашним поединком с португальской "Бенфикой". Во втором матче группы "Ди" украинский "Шахтёр" примет шотландский "Селтик".
Группа "А"
Марсель (Франция) - Бешикташ (Турция)
Порту (Португалия) - Ливерпуль (Англия)
В рамках квартета "Эй" "Марсель" будет выяснять отношения с "Бешикташем", а "Порту" сразится с "Ливерпулем".
Группа "В"
Челси (Англия) - Русенборг (Норвегия)
Шальке-04 (Германия) - Валенсия (Испания)
В группе "Би" "Челси" проэкзаменует "Русенборг", а "Валенсия" наведается в гости к "Шальке".
Группа "С"
Реал (Испания) - Вердер (Германия)
Олимпиакос (Греция) - Лацио (Италия)
И наконец, в группе "С" "Реал" устроит проверку на прочность "Вердеру", а "Лацио" на выезде померяется силами с "Олимпиакосом".