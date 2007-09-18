Футбольные болельщики в предвкушении грандиозного события

18 сентября вечером восемью матчами стартует групповой этап Лиги Чемпионов.

Действующий обладатель самого престижного клубного трофея Европы итальянский "Милан" начнёт защиту титула домашним поединком с португальской "Бенфикой". Во втором матче группы "Ди" украинский "Шахтёр" примет шотландский "Селтик".

Группа "А"

Марсель (Франция) - Бешикташ (Турция)

Порту (Португалия) - Ливерпуль (Англия)

В рамках квартета "Эй" "Марсель" будет выяснять отношения с "Бешикташем", а "Порту" сразится с "Ливерпулем".

Группа "В"

Челси (Англия) - Русенборг (Норвегия)

Шальке-04 (Германия) - Валенсия (Испания)

В группе "Би" "Челси" проэкзаменует "Русенборг", а "Валенсия" наведается в гости к "Шальке".

Группа "С"

Реал (Испания) - Вердер (Германия)

Олимпиакос (Греция) - Лацио (Италия)

И наконец, в группе "С" "Реал" устроит проверку на прочность "Вердеру", а "Лацио" на выезде померяется силами с "Олимпиакосом".