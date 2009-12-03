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Футболисты борисовского БАТЭ проиграли «Бенфике» в Лиге Европы

03 декабря 2009 08:01
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На минском стадионе «Динамо» футболисты борисовского клуба провели матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Шестикратные чемпионы Беларуси проиграли гостям из лиссабонской «Бенфики» со счетом 1:2.

Все голы в этой встрече были забиты после перерыва. Счет открыл форвард гостей Хавьер Савиола, а на 63 минуте встречи Фабиу Куэнтрау удвоил результат. На 69 минуте после очередной атакующей вылазки борисовчан игрок лиссабонского клуба Мигел Витор срезал мяч в собственные ворота – 1:2.

В другом матче этого квартета английский «Эвертон» выиграл в гостях у греческого АЕКа со счетом 1:0.

Таким образом, «Бенфика» и «Эвертон» вышли в 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, а БАТЭ и АЕК потеряли все шансы продолжить борьбу в этом турнире, сообщает БЕЛТА.

# ФК БАТЭ

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