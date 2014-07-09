Футболист Александр Глеб: «Штутгарт» дал мне все. И я думал, что останусь жить в Германии, а вернулся в Беларусь

Без футбола жизнь просто невозможно представить. А для некоторых людей - это не просто спорт, а образ жизни.

Сегодня за Чемпионатом мира по футболу наблюдает весь мир. Спортивным духом и азартом поделится выдающийся футболист - Александр Глеб.

Спортивная карьера Александра Глеба действительно впечатляет. Футбольная история начинается с юного шестилетнего возраста будущего игрока, когда папа - Павел Григорьевич, был, по сути, ключевой фигурой в избрании профессии.

Александр Глеб, футболист:

Я считаю, что отец занял ключевую роль в том, что мы с братом занялись футболом. На то время он был активным фанатом. А мы с братом занимались совсем иным: я - прыжками в воду, а брат в то время ничем таким особенным не занимался. Без отца я в футбол, скорее, не пошел бы…

Участие в таких топовых клубах как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона» и многих других, по словам Александра, стали для него настоящей школой жизни. Но без поддержки близких, вероятнее всего, говорить о великих заслугах футболиста не имело бы смысла.

Александр Глеб:

«Штутгарт» стал для меня определяющим. Это самое тяжелое время, которое было в моей карьере. «БАТЭ» - первый мой профессиональный клуб. Там у меня было очень много друзей, было весело, здорово, чемпионами стали, но на профессиональном европейском уровне - это все же «Штутгарт». Он дал мне все. Многому научил: терпению, силе воли. И конечно же если бы не брат, я бы не выдержал этих нагрузок и переживаний, которые навалились на меня на тот момент. На первых порах в «Штутгарте» у него получалось все, его в буквальном смысле носили на руках, а у меня все было совсем не так солнечно. Приходил иногда, слезы на глаза наворачивались: «Наверное, не смогу!». А брат мне всегда говорил: «Все будет нормально!». Благодаря ему, можно сказать, что мы росли вместе и вышли на новый уровень.

Возможно, секрет высоких футбольных достижений международных клубов непосредственно связан с менталитетом игроков.

Александр Глеб:

Мы ни в чем не уступаем ни немцам, ни испанцам, достойно представляем Беларусь на всех турнирах. Конечно, такие страны как Аргентина, Бразилия… Это солнце… Пляж… Там только и заниматься футболом! Есть футбол, и есть Большой футбол! Считаю, что будущее у белорусского футбола есть! В Беларуси растет очень много талантливых молодых ребят, которые могут поднять белорусский футбол на новый уровень, но для этого нужны вложения, школы, стадионы…

О своем футбольном будущем в свои 33 года Александр Глеб думает и рассуждает с оптимистичной улыбкой на лице.

Александр Глеб:

В 33 года о будущем в футболе уже, наверное, никто не думает. Я просто получаю удовольствие от каждой игры. Главное для меня выходить на поле и радовать болельщиков, себя… Было время, что я думал, что останусь жить в Германии, а вернулся в Беларусь. Родные, близкие… Это все-таки свое, родное… И именно сейчас я даже не представляю, что я буду где-то жить в другом городе или другой стране. Я не хочу говорить сейчас о том, что не хочу быть тренером, или не буду или же просто не вижу себя в этом. Как оно получится! На данный момент я играю в футбол и получаю удовольствие. А как дальше сложится - это уже только одному Богу известно.

Когда футбол становится неотъемлемой частью жизни, многое начинает зависеть именно от него.

Несмотря на громкие победы Александра Глеба, ответы на каждый вопрос Александра Глеба достаточно скромные и лаконичные.

Александр Глеб:

Я обычный человек, такой же, как все. В приватной жизни я не ставлю себя выше кого-то...