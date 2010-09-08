Футбол. Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Румынии

Тем самым, национальная сборная Беларуси по футболу после двух сыгранных матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы-2012 вместе с командой Албании вышла в лидеры отборочной группы «D».

Накануне белорусы на минском стадионе «Динамо» подписали мир с румынами – 0:0. А албанцы у себя дома победили сборную Люксембурга – 1:0.

Реабилитировались за стартовое поражение от дружины Бернда Штанге французы: «трехцветные» на выезде взяли верх над командой Боснии и Герцеговины – 2:0. Гости добились успеха в концовке матча: на 72 минуте отличился Бензема, на 77 – Малуда. Автор первого взятия ворот считает, что « этот поединок стал ключевым после позора в матче с Беларусью. Победа в Сараево принадлежит команде, которая была сплоченной».

Эльвира Хоровец, телекомпания СТВ.