Футбол. Групповой этап Лиги чемпионов стартует в Европе

В группе «А» голландский «Твенте» примет на своем поле действующего победителя чемпионской Лиги итальянский «Интер», а немецкий «Вердер» сыграет с английским «Тоттенхэмом».

В квартете «В» французский «Лион» встретится с немецким «Шальке-04», а португальская «Бенфика» проэкзаменует израильский «Хапоэль».

В группе «С» состоится британское дерби между английским «Манчестером Юнайтед» и шотландским «Глазго Рейнджерс», а испанская «Валенсия» сыграет в гостях у турецкого «Бурсаспора».

Двукратный чемпион России казанский «Рубин», выступающий в квартете «D», на выезде встретится с датским «Копенгагеном», а испанская «Барселона» у себя дома сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.