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Футбол. «Энергетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

17 сентября 2022 11:55
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Новости Беларуси. 16 сентября стартовал 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. И дружины провели три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Энергетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси-1

В центральном поединке пятницы сошлись лидеры турнирной таблицы солигорский «Шахтер» и минский «Энергетик». И сильнее оказались «студенты». На исходе первого тайма счет открыл Бобир Абдухоликов. Отметим, именно он, забив 21 гол, возглавляет бомбардирскую гонку. Отыграться действующим чемпионам страны не удалось. Как итог – победа «студенты» с минимальным счетом 1:0. «Энергетик» заработал 44 балла в 21 противостоянии и уверенно занимает первую строчку национального первенства.

В других дуэлях минское «Динамо» разгромило «Гомель» – 0:3. А борисовский БАТЭ не смог удержать победу в матче с «Витебском» и вылетел из топ-3.

# Футбол Беларуси # Бобир Абдухоликов # Фотофакт

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