Футбол Беларусь-Украина

На столичном стадионе «Динамо» начался матч отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу 2010 года.

На футбольном стадионе «Динамо» сегодня особенно жарко. Две сильные команды: Беларуси и Украины. И, по оценке специалистов, шансы на победу одинаковые. Впрочем, для нашей национальной сборной это скорее игра ради престижа. Даже если мы победим, в отборочный турнир чемпионата мира по футболу, скорее всего, не выйдем. Другая перспектива для украинских игроков: если в лидерах окажется их команда - шансы продолжить борьбу вполне реальны.

Этот матч будет одинаково напряженным и для белорусов, и для украинцев. Обе команды играют сильнейшими составами. От травмы оправился предводитель белорусской сборной Александр Глеб, также на поле выйдет Виталий Кутузов, не игравший в предыдущем матче из-за перебора желтых карточек. К слову, именно этот нападающий две недели назад забил мяч в ворота чемпиона Италии по футболу этого года.

Звездные фамилии и у сборной Украины: нападающие Андрей Шевченко, Андрей Воронин и Артем Миливский. Кстати, последний - уроженец Беларуси.

Вчера команды оценили газон стадиона «Динамо» и сегодня рвутся в бой. На пресс-конференции главные тренеры сборных заняли нейтральные позиции: верят в победу, но и соперников оценивают по достоинству.

Уже за несколько часов до матча билеты раскуплены. Белорусские и украинские болельщики повторяли речевки и что есть мочи гудели в горны.

Столичная милиция работает в усиленном режиме: пройти через металлоискатель и фейс-контроль - по-другому на стадион не попасть. Те, кто останется за бортом, не смогут посмотреть матч и на больших экранах города. Чтобы не допустить скопления болельщиков, голубые экраны матч транслировать не будут.

Будем надеяться, что дома, как говорится и поле поможет. Так или иначе, от нашей сборной мы ожидаем красивую игру. Тем более в международный день красоты.