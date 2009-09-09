Беларусь - Украина: накануне

После легкой победы над командой Андорры в субботу, украинцам предстоит ключевой матч в группе. На данный момент наша команда идет на третьем месте, отставая от хорватов на три очка, но при этом имеет игру в запасе. Победа в этом матче подарит нашей команде хороший шанс на второе итоговое место и борьбу в плей-офф ЧМ-2010.

У сборной Украины кадровых потерь нет, к тому же тренеры теперь смогут рассчитывать на Сергея Назаренко. Вполне возможно, что Алексей Михайличенко вновь выпустит на поле Василия Кобина и Андрея Ярмоленко, прекрасно дебютировавших в сборной в игре с Андоррой. А вот трех нападающих, как в матче в Киеве, мы не увидим точно - кому-то из тройки Шевченко-Воронин-Милевский придется начинать матч со скамейки запасных.



По сравнению с поединком против Хорватии, в сборной Беларуси состоялись определенные изменения: в расположении команды появились Александр Глеб и нападающий итальянского «Бари» Виталий Кутузов, отбывший дисквалификацию. В то же время выбыл Дмитрий Верховцев из «Нафтана», который будет пропускать игру против Украины из-за дисквалификации.

Тренер хозяев поле немец Бернд Штанге не собирается отдавать очки в сегодняшнем матче, даже несмотря на то, что его команда потеряла все шансы побороться за плей-офф. Об этом заявил сразу после субботнего матча с хорватами, в котором белорусам лишь немного не хватило для ничьей.

«После 1:3 в Минске мы думали, что в Загребе будет значительно тяжелее. Однако на самом деле мы были в сантиметрах от успеха. Жаль, что нам не удалось взять хотя бы очко. Теперь мы увидели, что наша скромная команда может играть в атакующий футбол со всеми. Мне кажется, что хорваты отбивались в последние 15 минут. Это, конечно, обнадеживает. Если в среду мы будем играть с украинцами так же, то сможем их победить».

Солидарен со своим тренером капитан и лидер сборной А.Глеб, пропускавший матч с Хорватией из-за повреждения. Он припомнил матч во Львове, когда по мнению белоруса победить украинцам помогла судейская ошибка. «Каждое поражение для нас – это уныние. А унынию не место в нашей сборной. Учитывая львовские обстоятельства, нынешний матч для нас имеет особый статус. Команда настраивается на него очень серьезно. В сборной сейчас собрались молодые амбициозные ребята. Для нас нет авторитетов. Думаю, в Минске мы дадим команде Андрея Шевченко настоящий бой», - сказал он.

Отметим, что Беларусь и Украина уже встречались в отборе на ЧМ-2002. Тогда в Киеве команды сыграли вничью 0:0, а на выезде украинцы победили 2:0, оба гола забил Андрей Шевченко, напоминает Лiга.