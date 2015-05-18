Финалы VIII Открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису состоялись в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялись финалы VIII Открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису. Турнир входит в престижную серию Мирового тура. В 2015 году призовой фонд составил 35 тысяч долларов.

На кортах центра тенниса доминировали азиатские спортсмены.

В мужском одиночном разряде победу праздновал Ли Пинг, представляющий Катар. У женщин легкую победу в финале одержала представительница Японии Ито Мима.

Среди парных мастеров малой ракетки в мужском разряде после упорной борьбы первое место занял Датский дуэт Грот/Штернберг. А у девушек состоялся японский финал, викторию в котором одержала пара Маэда/Мори.

Среди наших спортсменов лучшие результаты показали пара Щетинин/Платонов, дошедшая до четвертьфинала, у девушек дуэт Боровок/Привалова добрался до той же стадии женского турнира, а в одиночных разрядах Павел Платонов и Александра Привалова завершили выступление на стадии 1/8, сообщили в программе «СТВ-Спорт».