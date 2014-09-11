Финальный турнир «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе стартовал в Молодечно

Новости Беларуси. 10 сентября на городском стадионе в Молодечно начался финальный турнир «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе. Победитель Республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу на призы Президентского спортивного клуба определится 13 сентября. Прежде, чем прозвучал стартовый свисток арбитра, 8 команд вышли на парад-открытие.

Главный приз будет разыгран по накатанной схеме. Сначала участники проведут однокруговой турнир в группах, а в последний день сразятся в стыковых матчах.

К тому же ребята смогут проявить себя индивидуально, соревнуясь в технике футбола и физической подготовке. Год от года ширится география финалистов – «Кожаный мяч» популярен в глубинке.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Приятно отметить, что многие команды не представляют областные центры, а представляют маленькие города нашей страны. Например, команда из Гродненской области представляет город Ивье, Витебскую область представляет команда из города Лепель. Это доказывает то, что футбол является массовым видом спорта, народным и любимым нашими ребятишками во всех городах и селах.

Среди участников турнира в Молодечно две столичные команды – «Партизан» и «Олимпия». Дружина из Партизанского района – старожил финальных соревнований. На этот раз ребята также настроены по-боевому. Летом они не отходили от экранов телевизоров, следили за борьбой на Мундиале, а ближе к осени усердно тренировались, сообщили в программе «СТВ-Спорт»