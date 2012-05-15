ЕС окажет помощь белорусским пограничникам в преддверии чемпионата мира по хоккею в 2014 году

Новости Беларуси. Коллеги из Евросоюза готовы оказать помощь белорусским пограничникам в преддверии чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Вопросы дальнейшего взаимодействия по охране внешних границ обсудили в Минске представители ведущих международных структур в этой области. В частности, особое внимание было уделено сотрудничеству белорусского погранведомства с европейским агентством «Фронтекс».

В сфере предотвращения нелегальной миграции, наркотрафика и торговли людьми наша страна в числе лидеров. Только в минувшем году силами белорусских пограничников были выявлены 27 каналов незаконной миграции.

Взаимодействие наших специалистов с коллегами из Евро-Азиатского региона продолжится. В ближайшие сроки будет проработан вопрос о дополнительных системах финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илькка Лайтинен, исполнительный директор Европейского пограничного агентства «Фронтекс»:

В настоящее время ситуация на восточной границе Евросоюза, контролируемая Беларусь и Украиной, не вызывает каких-то опасений. С белорусскими коллегами мы намерены продолжить тесное взаимодействие по обмену информации, а также проведению совместных операций и развитию материально-технической базы.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Самая большая граница со странами СНГ у европейского союза – это с Беларусью (1250 км). Естественно, что здесь без всякого указа на этом большом участке заинтересованы в развитии отношений и агентство «Фронтекс», и мы.