Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ

Наш форвард организовал последнее взятие ворот своей дружины. Белорус вначале заставил ошибиться соперника, затем убежал один в ноль, уложил на лед кипера и поразил пустую цель. Общее время на льду составило 17 минут и 14 секунд. В 19 матчах у Шаранговича стало 4+3. Также нужно отметить, что в эту статистику не входил реализованный послематчевый буллит.