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Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ

23 ноября 2023 11:35
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Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в сезоне в Национальной хоккейной лиге. Увы, это не уберегло «Калгари». «Пламенные» уступили «Нэшвиллу» – 2:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ-1

Наш форвард организовал последнее взятие ворот своей дружины. Белорус вначале заставил ошибиться соперника, затем убежал один в ноль, уложил на лед кипера и поразил пустую цель. Общее время на льду составило 17 минут и 14 секунд. В 19 матчах у Шаранговича стало 4+3. Также нужно отметить, что в эту статистику не входил реализованный послематчевый буллит.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт # Хоккей # Егор Шарангович

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