Двумя матчами в среду вечером стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

В столице минские динамовцы принимали жодинское «Торпедо» и разгромили гостей со счётом 5:1.

Уже на 3-й минуте почти под завязку заполненные трибуны стадиона «Динамо-Юни» приветствовали успех хозяев: отличился капитан минчан Сергей Кисляк. Второй гол в ворота гостей был забит на 32-й минуте, когда Александр Мартынович здорово сыграл на втором этаже после углового в исполнении всё того же Кисляка. 2:0 – в пользу «Динамо». Перед самым перерывом динамовцы забили снова. Счёт своим мячам за минскую команду открыл французский легионер Орельен Монтаруп, уверенно реализовавший пенальти. На перерыв, таким образом, соперники ушли при крупном перевесе «Динамо» – 3:0.

Во втором тайме зрители также увидели три голевые атаки. На 70-й минуте торпедовцам удалось размочить счёт: после углового отличился Игорь Кривобок. Правда, радовал этот гол гостей недолго . Вскоре Дмитрий Рекиш забил жодинцам 4-й мяч , а на исходе игры Монтаруп установил окончательные цифры на табло 5:1 – в пользу минского «Динамо».

Тем временем, на борисовском городском стадионе хозяева поля, футболисты БАТЭ принимали брестское «Динамо». Поединок команд Виктора Гончаренко и нечужого для Борисова Юрия Пунтуса прошёл довольно интересно и принёс минимальную победу борисовчанам — 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте был забит Павлом Нехайчиком. БАТЭ по-прежнему не знает в чемпионате страны поражений и ни разу не пропускало.