Два года до старта: как Беларусь готовится к Евроиграм

Новости Беларуси. На неделе Беларусь заключила контракт с Европейскими олимпийскими комитетами на проведение вторых в истории Евроигр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2019 году в Минск приедут более 4000 спортсменов и десятки тысяч болельщиков. Региональные соревнования евроконтинента – новинка XXI века, попытка придать новое дыхание миру большого спорта. Спорт безумно популярен, долго ждать 4 года – пусть будет своя Европейская Олимпиада. Екатерина Жилянина, СТВ:

21 июня 2019 года Европейские игры в Минске будут открыты. Торжественная церемония состоится на стадионе «Динамо». Сегодня на объекте все еще кипит работа. Но уже в 2018 году легендарная для страны арена будет готова на 100 %. Определены и остальные объекты, на которых пройдут соревнования. Все они расположатся в столице. Разумеется, «Минск-Арена», «Чижовка», Дворец спорта – всего 12. Возле каждого из них расположатся зоны гостеприимства. Свою готовность принять вторые Европейские игры в белорусской столице на неделе подтвердили подписью.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Это контракт, который определяет условия, сроки проведения Европейских олимпийских игр. И ответственность сторон. Все идет по плану, все под контролем: мы уверены в том, что мы к намеченным срокам подготовимся и достойно проведем II Европейские олимпийские игры. Разыграют в Минске 189 комплектов наград. 50 национальных олимпийских комитетов. Более 4000 спортсменов. Здесь же будут разыграны лицензии на Игры в Токио. Два года до старта. Подготовку к масштабному спортивному шоу и не форсируют, все идет своим чередом. Белорусы уже зарекомендовали себя как успешные организаторы крупных спортивных стартов. Инфраструктуру остается лишь достроить. Понятно, основной поток гостей примет наша главная воздушная гавань. Сегодня стройка, но уже к концу 2018 года – ввод в эксплуатацию второй взлетно-посадочная полосы.

Василий Корнев, заместитель генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Если посмотреть на работу, то идет полным ходом укладка бетона. Аэропорт преображается на глазах. Зарядки для телефонов в пользовании пассажиров совершенно бесплатно, Wi-Fi. Еще одна новинка – принтеры.

Ромина Саматханова, пресс-секретарь РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Если человек купил билет онлайн, билет на электронной почте находится, то он может его спокойно распечатать в аэропорту. Есть платные душевые кабины для всех пассажиров и гостей аэропорта. Есть комнаты матери и ребенка. Кабина для сна у нас находится в бизнес-зале международного сектора, ею может воспользоваться каждый пассажир. Не говоря уже о таких очевидных вещах, как кафе-магазинчики, детские зоны отдыха. Уже сейчас изменилась привокзальная площадь – там появилась специальная полоса для общественного транспорта. И, разумеется, то, что скрыто за внешними контурами аэровокзала: спецоборудование, спецтехника. Ведь обслуживать придется гораздо больше самолетов, чем сейчас. Василий Корнев:

Пройдет замена всех телескопических трапов, будут современные семь телескопических трапов европейского уровня. Установлены три обзорных лифта. Введена в июле в эксплуатацию дополнительная стоянка автомобилей пассажиров – еще дополнительно 1597 мест. То есть мы сейчас уже не испытываем проблем, где пассажир может оставить машину. Расширяются пункты досмотра, а персонал принимают только со знанием иностранного языка. Для понимания масштаба: только аккредитованных гостей будет около 11 тысяч. Уже одобрена концепция бренда. В основе – национальные традиции.