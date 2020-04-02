Довгалёнок о сборах в Японии перед ОИ: «Нажимая на какой-то город, сразу выскакивает твой вид спорта и условия, базы»

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Селицкая: «Заключили договор с префектурой города Нагасаки, чтобы до начала Олимпиады пройти двухнедельный сбор уже на месте»

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Оргкомитет впервые выставил каждому виду спорта практически информацию по подготовке на территории Японии. И это я отслеживаю и смотрю.

Реально это было представлено впервые. Потому что, в основном, что в Лондоне, допустим, что в Пекине, что в других городах, где проводилась Олимпиада, – там не было такой обширной информации и таких возможностей, куда можно заехать до Олимпийских игр и провести подготовку. Японцы в этот раз сделали практически для каждого вида спорта это. Притом они это разнесли сенсорно на карте, и ты можешь выбрать город любой – не только Токио.

А нажимая, допустим, на какой-то город, сразу выскакивает твой вид спорта, и выскакивают те условия, базы и всё остальное, где ты можешь проводить подготовку. Поэтому условия были созданы.