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«Допущены до основных стартов». Кубок Беларуси по греко-римской борьбе прошёл в Минске

28 декабря 2023 20:24
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В Минске завершился Кубок Беларуси, последний старт для представителей греко-римской борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Допущены до основных стартов». Кубок Беларуси по греко-римской борьбе прошёл в Минске-1

В турнире принимали участие более 120 спортсменов из всех регионов страны. В лично-командном турнире борцы определили сильнейших в 10 весовых категориях. Данный старт является одним из этапов отбора к чемпионату Европы, который пройдет в феврале в Румынии. В командном первенстве победила дружина Гродненской области.

«Допущены до основных стартов». Кубок Беларуси по греко-римской борьбе прошёл в Минске-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Радуют нас, всю общественность белорусской борьбы, то, что мы допущены до основных стартов, чемпионатов мира и Европы. Очень надеемся, что наших ребят допустят на Олимпийские игры. Все предпосылки для этого есть. Чем еще можно отметить уходящий год, это серебряная медаль Ванессы Колодинской на чемпионате мира и две лицензии.

# Греко-римская борьба # Алим Селимов

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