«Допущены до основных стартов». Кубок Беларуси по греко-римской борьбе прошёл в Минске

В турнире принимали участие более 120 спортсменов из всех регионов страны. В лично-командном турнире борцы определили сильнейших в 10 весовых категориях. Данный старт является одним из этапов отбора к чемпионату Европы, который пройдет в феврале в Румынии. В командном первенстве победила дружина Гродненской области.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Радуют нас, всю общественность белорусской борьбы, то, что мы допущены до основных стартов, чемпионатов мира и Европы. Очень надеемся, что наших ребят допустят на Олимпийские игры. Все предпосылки для этого есть. Чем еще можно отметить уходящий год, это серебряная медаль Ванессы Колодинской на чемпионате мира и две лицензии.