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Дмитрий Солей вышел в финал Паралимпийских игр

04 сентября 2024 12:27
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На Паралимпийских играх в Париже в разгаре утренняя сессия. Уже успел выйти в финал Дмитрий Солей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Солей вышел в финал Паралимпийских игр-1

Он успешно справился с дистанцией 100 метров вольным стилем. В своем заплыве белорус показал третье время. А в общем зачете стал пятым. Такой же результат – пятое место – Салей показал и в решающем заплыве. Второго земляка постигла неудача. Максим Вашкевич был недостаточно быстрым для решающей стадии. Также вечером в финале в метании булавы выступит Владислав Гриб. На данный момент в активе белорусов шесть паралимпийских медалей. Все они высшей пробы.

# Плавание

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