Дмитрий Солей вышел в финал Паралимпийских игр

Он успешно справился с дистанцией 100 метров вольным стилем. В своем заплыве белорус показал третье время. А в общем зачете стал пятым. Такой же результат – пятое место – Салей показал и в решающем заплыве. Второго земляка постигла неудача. Максим Вашкевич был недостаточно быстрым для решающей стадии. Также вечером в финале в метании булавы выступит Владислав Гриб. На данный момент в активе белорусов шесть паралимпийских медалей. Все они высшей пробы.