Александр Куль: Мечта любого нормального маркетолога – заполнить «Минск-Арену» именно своими болельщиками

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает директор по маркетингу БК «Цмоки-Минск» Александр Куль.

«Цмоки» стартанули, взяли разгон и ушли в полет. Наш «дракон» ушел в полет. Вот такой неожиданно удачный старт для вас, наверное, не является полной неожиданностью.

Александр Куль:

Нет, потому что неожиданно можно выиграть в лотерею. И то не всегда. А в нашем деле, как и в любом другом, планируется все заранее, строятся планы, нужно проделать определенный фронт работ. Не только спортсменам, но и тренерскому составу, администрации клуба. Когда вся команда, не только команда игроков, а весь клуб работает на результат, в итоге мы получаем то, что имеем сейчас: мощный старт в Единой лиге ВТБ и победы в новом Европейском кубке.

Получается, что и с грандами можно играть?

Александр Куль:

Наша команда это доказывала не единожды и в предыдущих сезонах. Просто, к сожалению, это были единичные победы либо единичные встречи, где велась достойная борьба даже с такими грандами, как московский ЦСКА. Сейчас, я надеюсь, это нельзя будет назвать «как правило» (когда что-то становится «как правило», становится скучным и неинтересным), всегда должна быть какая-то перчинка, какой-то азарт. Поэтому ребята изо всех сил стараются и делают все возможное, чтобы привлекать интерес. Конечно же, я надеюсь, что это будет не за счет обидных поражений, как это иногда бывало в концовке с разницей 1-2 очка, а всегда, чтобы заканчивались игры на победной ноте.

Перчинок вы предоставляете в этом сезоне нам будь здоров сколько. Честно говоря, когда Кристина говорила о трех победах в пяти матчах, я сам себя поймал на мысли, что как обидно, что не пять из пяти. И ведь два поражения как раз дома, на «Минск-Арене». Как так? Почему? Может, перегорели?

Александр Куль:

Вы знаете, на таком уровне «перегорели» – это слабая отговорка. Если брать прошедший матч, то, на что я могу сделать скидку и мои мысли в унисон со словами главного тренера Игоря Грищука на послематчевой пресс-конференции, что сыграл такой психологический момент, что, скорее всего, ребята выиграли игру еще до начала. То есть вялое и, можно сказать, безвольное начало мачта сыграло злую шутку ближе к концу. Да, у ребят был накануне тяжелый выезд, был тяжелый перелет, они играли на выезде первую матчевую игру Еврокубка против команды, которая значительно слабее нашей, они без излишнего напряжения выиграли около 30 очков. На таком фоне, плюс предыдущие победы, наверное (бывает такое, по себе знаю), ударяет в голову, легкая эйфория. Наверное, все-таки эта легкая эйфория немножко расслабила, что позволило гостям, «Красному Октябрю», было видно, что они более настроены на игру, начали достаточно активно. И пока время ушло на раскачку нашей команды, они сокращали разрыв. И ближе к концу они уже практически выровняли игру, но не хватило чуть-чуть. Поэтому и говорю, чем баскетбол интересен, по крайней мере для меня, больше, чем другие виды: здесь нет времени расслабляться, здесь все меняется иногда за доли секунд. И если ты проиграл какой-то отрезок в начале матча, потом очень долго и очень трудно догонять.

Саша, говорят про матч с «Красным Октябрем». После игры Игорь Грищук напоминал собой грозовую тучу, на него было, честно говоря, смотреть даже опасливо. А можно себе представить, что у него творилось внутри, зная его такой довольно суровый тренерский норов. Я представляю, что он сказал игрокам после такой игры в раздевалке.

Александр Куль:

Честно говоря, я даже не представляю. Может, вы знаете немножко больше, чем я. Я, к счастью, не имел шанса это услышать. Достаточно было увидеть, в каком настроении он пришел после матча на конференцию. Но скажем так: тренер всегда в любой команде является одним из основных движущих факторов. И я очень рад, что Игорь Александрович у нас уже второй год. И я считаю, что это его основная заслуга, что мы видим такой результат и тот подбор игроков, который у нас сейчас в команде. Поэтому помимо того, что он переживает за результаты, также чувствует ответственность не только за одну игру, но также он как очень умный тренер и в бывшем очень хороший игрок видит далекую перспективу, то есть к чему мы идем, что нас ждет в конце сезона. И в одном из разговоров еще до прошедшей игры он правильно заметил, что, к сожалению, нельзя рассчитывать, что мы выиграем все игры, будут проигрыши. Но самое главное – это конечный результат. Игроки должны прекрасно понимать, что он понимает, болельщики должны понимать. Если мы начнем выигрывать все, будет неинтересно. Когда мы общались с маркетологами баскетбольного ЦСКА, у них те же самые проблемы, что и нас, только с другой стороны. Они побеждают практически всех, поэтому у них тяжело собрать аудиторию. Только на очень хорошие встречи собирается хорошая аудитория. Все хорошее приедается. Поэтому Игорь смотрит на перспективу всего сезона. Самое главное – вынести урок из этого поражения, понять, где были недоработки, недочеты, это изменить и тогда уже выходить и побеждать в следующей игре.

Ведется какая-то работа по подтягиваю нового поколения до уровня легионеров?

Александр Куль:

У нас помимо мужской и женской профессиональных команд, которые играют в международных турнирах (в женской команде не такой напряженный график, как в мужской, поэтому они участвуют в чемпионате республики и последние два сезона становились чемпионами, что тоже очень хороший показатель), у нас есть резервная мужская команда. Это лучшие игроки переходного периода (от юношеского ко взрослому баскетболу). И мы надеемся, что именно из этой команды у нас будет вырастать пополнение и для основного состава. Если не для нашей команды, то, возможно, они поедут и найдут себе достойную команду или у нас в стране, или за рубежом. Но помимо всего этого у нас есть детско-юношеская спортивная школа, где на данный момент занимается более 500 детей разных возрастов. Они занимаются у нас в спорткомплексе, в спортклассах по различным школам Минска.

У игроков в «Цмоках» есть какой-то языковой барьер, как онри общаются между собой?

Александр Куль:

Во-первых, наши восточно-европейские друзья все-таки немножко знали русский язык, Бранко уже третий сезон с нами, он тоже подучил русский. Так как языки достаточно близкие, даже не прибегая к английскому, уже достаточно понятно. Но так сложилось, что обычно английский язык как посредник. Кто-то лучше, кто-то хуже разговаривает, и таким образом понимают друг друга.

Интересную новость прочитал. Официального сайта вашего клуба больше нет на русском языке. Только на белорусском и английском. Это правда?

Александр Куль:

Да, все верно. И к этому тоже не сразу пришли. Сначала у нас были только две языковые версии (русская и английская), потом потихоньку от русской мы начали переходить к белорусской. И в воскресенье наш новый сайт переехал на основной хостинг, и основной язык – белорусский.

Вы в этом сезоне привезли сюда, я вам скажу, очень хороших легионеров. И это тоже особенность нынешнего сезона. Раньше в трансферном плане «Цмоки» не очень угадывали. Сейчас что изменилось?

Александр Куль:

Любителям баскетбола, я уверен, до того, как эти игроки появились у нас, были малоизвестны. Просто нужно отдать должное работе, которую проделал в течение лет тренерский состав. То количество игроков, которое они просмотрели, возможно, выезжали, вживую смотрели. Это очень филигранная и очень тонкая работа. Нужно было, основываясь на том, что у нас есть с предыдущего сезона, оставить лучших, тех, которые смогут показывать результат. И точечно укрепиться нужными игроками, чтобы в итоге мы получили работоспособную команду, которая могла бы побеждать. И в первую очередь я бы отдал кредит Игорю Александровичу. Да, это его прямая заинтересованность, чтобы иметь команду, которая ему нравится, с которой он может работать и побеждать. И я считаю, что ему это удалось. Сейчас осталось дело за малым: правильно пройти через сезон, победить нужные команды, чтобы по итогам мы, надеюсь, снова здесь встретились и разговаривали о том, какой классный был сезон. Теперь расскажите о том, как мы будем играть в плей-офф Лиги ВТБ.

Это было бы шикарно, да. В продолжении темы. «Минск-Арена» пока больше ассоциируется с хоккейным «Динамо», хотя «Цмоки-Минск» тоже играют в этом шикарном комплексе. Болельщицкая аудитория среагировала на успехи «Цмоков», она пошла на баскетбол? Вы можете помечтать и сказать, что через год у нас тоже будет 13-15 тысяч зрителей?

Александр Куль:

Это мечта любого, я считаю, нормального маркетолога – заполнить такую большую арену именно своими болельщиками. И заполнить не принудительно, а именно теми людьми, которые сами хотят прийти и поддержать свою любимую команду. Это изначально было нашей стратегией, что мы приглашаем и привлекаем людей, но ни в коем разе не заставляем. Потому что сами понимаете, что насильно мил не будешь, зачем вызывать отторжение у людей изначально, с первого посещения. И я хочу сказать, что по итогам начала сезона, после того, как у нас были две громкие победы на выезде, на первый домашний матч я был приятно удивлен увидеть, сколько людей пришло поддержать команду. Ориентировочно было 5-6 тысяч зрителей. И по сравнению с прошедшим сезоном, когда у нас такая аудитория собиралась на топовые матчи, когда к нам приезжали ЦСКА, «Жальгирис». Люди у нас раньше шли посмотреть на грандов, которые к нам приезжают. Хочется надеяться, что таким началом сезона мы немножко поменяем психологию. Я понимаю, что людям по-прежнему интересно посмотреть на игроков с мировым именем, которые приезжают сыграть на «Минск-Арене», но большая часть людей, я надеюсь, будет приходить для того, чтобы поддержать свою команду, чтобы увидеть, как наши ребята побеждают тех же приезжих мировых звезд. Если мы дальше будем развивать это, дальше популяризировать не только нашу команду, наш клуб, но и баскетбол в целом, я думаю, это дело не одного года, не 3-4, но в итоге мы можем прийти к такой же эпидимической болезненности баскетболом, как в той же Литве. Когда у нас чуть ли не в каждом дворе будет стоять баскетбольное кольцо, куда дети будут приходить, чтобы отвлечься от компьютера и Интернета, просто развеяться, побыть в обществе своих друзей, побросать мяч. Когда люди будут у себя за домом на лужайке ставить баскетбольный щит, чтобы в то время, пока еще колбаски на гриле поспевают, можно еще немножко побросать.

А у вас около дома или на даче стоит такой щит, кольцо?

Александр Куль:

Я бы поставил, но место около дома не позволяет – узковато. И, опять же, работая в баскетбольном клубе, всегда есть шанс прийти и побросать в свободное время.