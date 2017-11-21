Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Одно из основных направлений в политике развития баскетбола – омоложение команды. Есть ли у нас надёжный резерв и насколько длинна белорусская скамейка запасных?

Наталья Трофимова, главный тренер национальной команды по баскетболу:

Это очень сложный вопрос. В любом случае, запасные игроки всегда есть. Вопрос, наверное, в другом – в качестве их игры, в качестве их уровня, чтобы они могли спокойно заменить тех игроков, которые играют на данный момент.

С приходом на эту должность, мы начали проводить сборы. То есть, во время сезонов мы проходим несколько этапов подготовки именно национальной сборной – туда приглашаются все игроки перспективные, все игроки, которые уже могли подойти бы к этой национальной сборной. Мы захватываем практически все возраста – молодые перспективные девочки – для того, чтобы показать, к чему они должны стремится, как они должны выглядеть, прежде всего, в плане баскетбола, в плане своей физической подготовки. Этот шаг мы уже сделали,и уже видно, что это даёт результат.

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Я хочу ещё добавить, что с 2017 года, федерация совместно с двумя главными тренерами, то есть Натальей Трофимовой и Александром Крутиковым разработали новую стратегию. Сейчас у нас 13 сборных в Республике Беларусь по баскетболу. Это, включая классический баскетбол и баскетбол 3х3.