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Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу?

21 ноября 2017 15:17
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу? -1

Одно из основных направлений в политике развития баскетбола – омоложение команды. Есть ли у нас надёжный резерв и насколько длинна белорусская скамейка запасных?

Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу? -3

Наталья Трофимова, главный тренер национальной команды по баскетболу:
Это очень сложный вопрос. В любом случае, запасные игроки всегда есть. Вопрос, наверное, в другом – в качестве их игры, в качестве их уровня, чтобы они могли спокойно заменить тех игроков, которые играют на данный момент.

С приходом на эту должность, мы начали проводить сборы. То есть, во время сезонов мы проходим несколько этапов подготовки именно национальной сборной – туда приглашаются все игроки перспективные, все игроки, которые уже могли подойти бы к этой национальной сборной. Мы захватываем практически все возраста – молодые перспективные девочки – для того, чтобы показать, к чему они должны стремится, как они должны выглядеть, прежде всего, в плане баскетбола, в плане своей физической подготовки. Этот шаг мы уже сделали,и уже видно, что это даёт результат.  

Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу? -6

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Я хочу ещё добавить, что с 2017 года, федерация совместно с двумя главными тренерами, то есть Натальей Трофимовой и Александром Крутиковым разработали новую стратегию. Сейчас у нас 13 сборных в Республике Беларусь по баскетболу. Это, включая классический баскетбол и баскетбол 3х3.

Каждая сборная существовала в автономном режиме. Сейчас мы выстроили пирамиду, во главе которой стоит главная национальная команда во главе с главным тренером, а ей уже подчиняются все сборные по возрастам. Все планы по подготовке, включая сборные до 16 лет, до 18 лет, до 20 лет, они согласовываются с главным тренером команды. Потому что задача – хорошо выступить не только на Чемпионате Европы по своему возрасту, задача – дать классного игрока для национальной команды.

Что изменилось с приходом Натальи Трофимовой на должность главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу? -9

# Фотофакт # Баскетбол # Наталья Трофимова # Анастасия Маринина

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