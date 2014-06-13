ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Японии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Японии представлена в группе «В» вместе с командами Колумбии, Греции и Кот-дʹИвуара.

Сборная Японии с1998 года - постоянный участник финальной части чемпионата мира. Дважды в последних четырёх розыгрышах мирового первенства японцы преодолевали групповой этап, но дальше не проходили ни разу.

Лучшее достижение «синих самураев» - выход из группы с первого места на чемпионате мира-2002, где Япония выступала в статусе хозяйки.

На ЧМ-2014 в Бразилии японские футболисты хотят «заявить о себе, чтобы услышала вся планета».

Синдзи Кагава, хавбек сборной Японии:

Сейчас от всех нас требуется полная готовность к стартовой игре турнира. Учитывая то, что японский футбол не очень известен в мире, мы хотим сыграть в хороший футбол и громко заявить о себе, чтобы о нас услышала вся планета",

Лидером группы букмекеры называют сборную Мексики. У остальных команд примерно равные шансы.

Окончательный состав сборной Японии:

Вратари: Эйдзи Кавасима, Сусаку Нисикава, Сюити Гонда.

Защитники: Ясуюки Конно, Масахико Иноха, Юто Нагатомо, Масато Морисигэ, Ацуто Утида, Мая Есида, Хироки Сакаи, Готоку Сакаи.

Полузащитники: Ясухито Эндо, Макото Хасебе, Тосихиро Аояма, Хотару Ямагути, Кейсуке Хонда, Синдзи Кагава.

Нападающие: Есито Окубо, Синдзи Окадзаки, Хироси Киетаке, Ейтиро Какитани, Манабу Сайто, Юя Осако.

Главный тренер: Альберто Дзаккерони.

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