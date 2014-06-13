ЧМ-2014 по футболу. Бразилия - Хорватия: автогол Марсело и пенальти Неймара. Как это было?

ЧМ-2014 по футболу. Сборная Бразилии обыграла команду Хорватии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:1.

Первый гол в матче забила команда хозяйки турнира, правда, в собственные ворота - на 11 минуте автоголом невольно отличился Марсело.

Впервые в истории чемпионатов мира первый мяч на турнире оказался автоголом.

На 29 минуте ситуацию исправил Неймар - первый тайм закончился со счетом 1:1.

Второй тайм прошел под знаком «селесао» - бразильцы полностью перехватили инициативу, хотя забить никак не удавалось.

За 20 минут до конца основного времени, после контакта хорватского защитника Ловрена на Фреде, японский арбитр матча Юити Нисимура назначил пенальти в ворота сборной Хорватии. 11-метровый удар реализовал Неймар.

А уже в добавленное время победную для сборной Бразилии точку поставил Оскар.

По окончании матча игроки и тренер сборной Хорватии буквально обвинили судью в пристрастности.

Деян Ловрен, защитник сборной Хорватии:

Я слишком расстроен и хочу плакать. Все видели — это скандальное решение. ФИФА постоянно твердит об уважении, но что мы получаем? Лучше сразу отдать Кубок Бразилии. Думаю, мы показали неплохую игру. Мы можем бороться с бразильцами, но не 12-ю игроками.

Дарио Срна, защитник сборной Хорватии:

В этом матче произошло убийство. Некрасиво так открывать чемпионат мира. Не говорю, что виновата сборная Бразилии. Дело в судье. Каждый день мы говорим о честной игре. У меня капитанская повязка с надписью «фэйр плэй». А где эта честная игра? Я не вижу. Этот арбитр не заслуживает судить матчи такого уровня.

Аналогичного мнения придерживается и наставник хорватской сборной Нико Ковач, который после игры заявил, что Бразилия - это не та команда, которой нужна помощь судейства. А вот тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари считает, что арбитр поступил правильно.

Луис Фелипе Сколари, тренер сборной Бразилии:

Раз судья так решил, значит, пенальти был.

Напомним, фаворитом ЧМ-2014 является именно сборная Бразилии. По мнению экспертов, хозяева первенства выйдут в плей-офф с вероятностью 99%, а их шансы на трофей оцениваются в 48,5%.

Чемпионат мира по футболу-2014 проходит с 12 июня по 13 июля в Бразилии на 12 стадионах в 12 городах страны. Участие принимают 32 команды.