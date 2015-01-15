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Чемпионат мира по гандболу открывается в Катаре. Детский тренер Илья Митковец рассказал, как проходит этап подготовки

15 января 2015 08:05
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Насколько сложно быть детским тренером?

Илья Митковец, мастер спорта международного класса по гандболу, детский тренер:
Дети у нас самого разного возраста: от третьего класса до восьмого. В этом возрасте они ещё слабоуправляемые. Мы стараемся привить им командный дух, ответственность за каждого. Чтобы они знали, что они отвечают друг за друга.

Ребята, что такое «командный дух»?

Назар Мазур:
В команде ты более уверенный. Ты всегда знаешь, что рядом сильное плечо. Поддержка.

Как вы выбрали гандбол? Как вы пришли к этому спорту?

Назар Мазур:
Друг предложил мне пойти на гандбол. Я пришёл, мне понравился тренер, понравилось играть. Раньше я занимался баскетболом, поэтому я хорошо знаю эту игру.

Иван Зинейкин:
Мне нравился гандбол. Друг пригласил меня, и я продолжил заниматься.

Что такое «пляжный гандбол»?

Илья Митковец, мастер спорта международного класса по гандболу, детский тренер:
Играется «четыре на четыре». Сама поляна меньше, чем стандартная гандбольная. Ходят слухи, что его хотят сделать олимпийским видом спорта, поскольку он зрелищный.

Гандбол пошёл из Дании и первоначально это был женский вид спорта…

Илья Митковец, мастер спорта международного класса по гандболу, детский тренер:
Да, это женский вид. Но затем посмотрели, что и мужчины неплохо в него играют. Очень хорошо развиваются их личностные и физические качества. Изначально играли «11 на 11» на футбольном поле. Была футбольная разметка и футбольные ворота. Но позже уже гандбол перенесли в закрытое помещение.

# Фотофакт # Гандбол # Илья Митковец

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