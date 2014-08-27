Чемпионат мира по дзюдо – 2014 в Челябинске. 26 августа

Новости Беларуси. Квалификационные поединки второго дня собрали полные трибуны зрителей, причем японцы привезли целую армию болельщиков, которые одинаково переживали как за своих, так и за соперников. Всего на ЧМ приехали представители из 110 стран. Приятно, что родоначальники этого вида спорта поддерживают красивое дзюдо.

Белоруска Даша Скрыпник уверенно начала первую встречу. За 29 секунд белоруска буквально распластала румынскую спортсменку. Чистая победа и Даша проходит дальше по сетке, однако медальным надеждам сбыться не суждено. В 1/16 белоруску поджидал призер Олимпийских игр (Куба). Всего один балл, полученный кубинкой стал непреодолимой преградой для Даши.

Дарья Скрыпник, участница чемпионата мира по дзюдо:

Я встретилась с кубинкой, которая на Олимпиаде была бронзовой призеркой. Мне хотелось выиграть ее. Все делала для того, чтобы выиграть, но что-то не получилось, видимо. Не буду расстраиваться, возьму на заметку и буду идти дальше.

Слабым утешением явились лицензионные очки, которые зарабатывают спортсмены на турнирах в течение 2 лет. Мировые баллы весомее всех остальных, даже если ты остался вне призовой тройки.

Натик Багиров, гл. тренер национальной команды Беларуси по дзюдо:

Мы не боимся проигрыша. Конечно, учимся, переживаем за каждый проигрыш. Надеемся, что все будет хорошо. В дальнейшем мы покажем всем свою силу.

Дмитрий Шершень в весе до 66 кг боролся как в последний раз. Не выдержали натиска белоруса канадец и словак. На счету Шершеня чистые победы. А вот на француза у Димы не хватило сил, а может, хитрости.

Дмитрий Шершень, участник чемпионата мира по дзюдо:

Сожалею, конечно, хотелось медаль. Шел к этому целый год, стремился, работал над этим. Не получилось. Будем работать.

Мировой форум продолжается. Пожелаем нашим ребятам удачи, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.