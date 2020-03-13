Чемпионат Беларуси. Хоккеисты «Немана» обыграли «Шахтёр»

На домашнем льду гродненцы встретились с «Шахтером». «Горняки» открыли счёт в поединке уже на 5 минуте. Через 13 минут хозяева сравняли – 1:1. Во второй трети команды также обменялись заброшенными шайбами, а развязка наступила лишь в концовке третьего периода. За две минуты до завершения основного времени Виктор Туркин выводит «Неман» вперёд – 3:2, а Артём Кислый упрочивает преимущество, поражая пустые ворота.

Победа за гродненцами – 4:2. Второй матч в этой паре запланирован на 14 марта.