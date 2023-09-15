ЧБ по фехтованию: 15 сентября за награды боролись шпажисты в командном турнире

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из всех регионов страны, помимо Витебска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 сентября за награды боролись шпажисты в командном турнире. У мужчин первое место заняла дружина Гродненской области, шпажисты из Минска завоевали серебро, а бронза в активе представителей Могилевской области. У женщин не было равных спортсменкам из столицы, второй результат показала команда Брестской области, а третье место заняли шпажистки из Минской области.