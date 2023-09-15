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ЧБ по фехтованию: 15 сентября за награды боролись шпажисты в командном турнире

15 сентября 2023 19:24
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Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из всех регионов страны, помимо Витебска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по фехтованию: 15 сентября за награды боролись шпажисты в командном турнире-1

15 сентября за награды боролись шпажисты в командном турнире. У мужчин первое место заняла дружина Гродненской области, шпажисты из Минска завоевали серебро, а бронза в активе представителей Могилевской области. У женщин не было равных спортсменкам из столицы, второй результат показала команда Брестской области, а третье место заняли шпажистки из Минской области.

# Фехтование # Фотофакт

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