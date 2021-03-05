Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии

Новости Беларуси. В чешском Нове-Место продолжается восьмой этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. 5 марта в эстафете состязались мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На первом этапе у белорусов стартовал Никита Лобастов. Несмотря на лишь два доппатрона на огневых рубежах, ходом наш стартер не блеснул, передав эстафету 12-м с минутным отставанием от лидера.

Бежавший на втором этапе Антон Смольский на стрельбище был безупречен, что вкупе с хорошим ходом позволило ему поднять команду на шестое место.

Однако наш третий номер Максим Воробей удержаться в шестерке не смог. Белорус заработал круг штрафа на стойке, ввиду чего сборная опустилась на две строчки ниже. А финишер нашей команды Дмитрий Лазовский закрепил белорусскую четверку на итоговом восьмом месте.