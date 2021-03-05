Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии

Новости Беларуси. В чешском Нове-Место продолжается восьмой этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. 5 марта в эстафете состязались мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чешском Нове-Место продолжается восьмой этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. 5 марта в эстафете состязались мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На первом этапе у белорусов стартовал Никита Лобастов. Несмотря на лишь два доппатрона на огневых рубежах, ходом наш стартер не блеснул, передав эстафету 12-м с минутным отставанием от лидера.
Бежавший на втором этапе Антон Смольский на стрельбище был безупречен, что вкупе с хорошим ходом позволило ему поднять команду на шестое место.
Однако наш третий номер Максим Воробей удержаться в шестерке не смог. Белорус заработал круг штрафа на стойке, ввиду чего сборная опустилась на две строчки ниже. А финишер нашей команды Дмитрий Лазовский закрепил белорусскую четверку на итоговом восьмом месте.
Победу же одержал квартет из Германии, опередивший занявших второе место россиян более чем на минуту. Команда Норвегии закончила гонку третьей.