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Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии

05 марта 2021 20:30
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Новости Беларуси. В чешском Нове-Место продолжается восьмой этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. 5 марта в эстафете состязались мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии-1

На первом этапе у белорусов стартовал Никита Лобастов. Несмотря на лишь два доппатрона на огневых рубежах, ходом наш стартер не блеснул, передав эстафету 12-м с минутным отставанием от лидера.

Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии-4

Бежавший на втором этапе Антон Смольский на стрельбище был безупречен, что вкупе с хорошим ходом позволило ему поднять команду на шестое место.

Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии-7

Однако наш третий номер Максим Воробей удержаться в шестерке не смог. Белорус заработал круг штрафа на стойке, ввиду чего сборная опустилась на две строчки ниже. А финишер нашей команды Дмитрий Лазовский закрепил белорусскую четверку на итоговом восьмом месте.

Биатлон. Кубок мира. Белорусы заняли восьмое место в эстафете в Чехии-10

Победу же одержал квартет из Германии, опередивший занявших второе место россиян более чем на минуту. Команда Норвегии закончила гонку третьей.

# Биатлон # Никита Лобастов # Антон Смольский # Максим Воробей # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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