БГК проиграл в первом матче «Финала четырёх» SEHA-лиги. Комментарии игроков

Новости Беларуси. БГК не поборется за победу в «Финале четырех» гандбольной SEHA-лиги, который проходит в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. БГК не поборется за победу в «Финале четырех» гандбольной SEHA-лиги, который проходит в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2 апреля в первом матче чемпион Беларуси потерпел досадное поражение от фаворита турнира северомакедонского «Вардара». Досадное – потому что после провального первого тайма, проигранного с разницей в четыре мяча, брестчане смогли вернуться в игру и даже повели в счете. Увы, в концовке нервы оказались крепче у гостей.
«Вардар» сильнее 25:23 и теперь поспорит за победу в турнире с хорватским «Загребом». А БГК 3 апреля предстоит матч за третье место с другим хорватским клубом «Нексе».
Симон Разгор, игрок БГК имени Мешкова:
Там счет маленький. Не знаю…Там немного не забили, и они показывали больше опыта и лучше тактически сыграли.
Андрей Юринок, игрок БГК имени Мешкова:
Не хватило немножко удачи, я считаю. Команда «Вардар» у нас много мячей перехватила, за счет этого они и победили. Удаление Славы (Вячеслава Шумака – прим. ред.) тоже повлияло на матч. Слава наш центральный защитник, и быстро перестроиться немножко сложновато было. Поэтому, наверное, проиграли.