БГК проиграл в первом матче «Финала четырёх» SEHA-лиги. Комментарии игроков

Новости Беларуси. БГК не поборется за победу в «Финале четырех» гандбольной SEHA-лиги, который проходит в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 апреля в первом матче чемпион Беларуси потерпел досадное поражение от фаворита турнира северомакедонского «Вардара». Досадное – потому что после провального первого тайма, проигранного с разницей в четыре мяча, брестчане смогли вернуться в игру и даже повели в счете. Увы, в концовке нервы оказались крепче у гостей.

«Вардар» сильнее 25:23 и теперь поспорит за победу в турнире с хорватским «Загребом». А БГК 3 апреля предстоит матч за третье место с другим хорватским клубом «Нексе».

Симон Разгор, игрок БГК имени Мешкова:

Там счет маленький. Не знаю…Там немного не забили, и они показывали больше опыта и лучше тактически сыграли.