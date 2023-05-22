Прямой эфир

Белорусы завоевали золото и серебро на турнире по баскетболу 3х3 в России

22 мая 2023 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские баскетболисты 3 на 3 удачно поиграли в России. Мужская сборная, составленная из исполнителей до 24 лет, взяла золото, команда девушек дважды была второй, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы завоевали золото и серебро на турнире по баскетболу 3х3 в России-1

Парни не потерпели ни единого поражения. А в финале были повержены представители Нововоронежской АЭС – 21:18. Триумфаторами стали: Илья Милашевский, а также три Алексея: Бочкар, Юдкин и Шевченко. Девушки заняли второе место среди взрослых спортсменок, а также среди сверстниц. Данный старт рассматривался как этап подготовки ко II Играм стран СНГ, которые Беларусь примет в начале августа.  

# Баскетбол # Алексей Юдкин # Алексей Шевченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» обыграло «Энергетик» в 9 туре ЧБ по футболу
22 мая 2023 12:03

Минское «Динамо» обыграло «Энергетик» в 9 туре ЧБ по футболу

Дети, планы и мечты – пообщались с участницами Паралимпийских игр Лидией Лобан и Светланой Моториной
21 мая 2023 20:23

Дети, планы и мечты – пообщались с участницами Паралимпийских игр Лидией Лобан и Светланой Моториной

Кто и как ставит на коньки будущих чемпионов? Отправились в знаменитые хоккейные клубы Минска
21 мая 2023 19:47

Кто и как ставит на коньки будущих чемпионов? Отправились в знаменитые хоккейные клубы Минска