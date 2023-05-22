Белорусы завоевали золото и серебро на турнире по баскетболу 3х3 в России

Белорусские баскетболисты 3 на 3 удачно поиграли в России. Мужская сборная, составленная из исполнителей до 24 лет, взяла золото, команда девушек дважды была второй, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни не потерпели ни единого поражения. А в финале были повержены представители Нововоронежской АЭС – 21:18. Триумфаторами стали: Илья Милашевский, а также три Алексея: Бочкар, Юдкин и Шевченко. Девушки заняли второе место среди взрослых спортсменок, а также среди сверстниц. Данный старт рассматривался как этап подготовки ко II Играм стран СНГ, которые Беларусь примет в начале августа.