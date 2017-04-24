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Белорусы взяли первую медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию

24 апреля 2017 19:49
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Награду завоевала женская команда саблисток.

Новости Беларуси. В решающем поединке нашим девушкам противостояла сборная Италии, однако справиться с хозяйками турнира ей оказалось не под силу.

Белорусы взяли первую медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию-1

Владимир Косцов, тренер женской сборной Беларуси по фехтованию на саблях (U-23):
Мы всю встречу доминировали. Девчонки не отпускали.

Мы всегда ставим максимальные задачи и стараемся их выполнить, это лично мое как тренера.

Близка к пьедесталу была и наша мужская команда рапиристов, но в поединке за третье место парни уступили французам, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

# Фотофакт # Фехтование # Владимир Косцов

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