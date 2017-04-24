Белорусы взяли первую медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию

Новости Беларуси. В решающем поединке нашим девушкам противостояла сборная Италии, однако справиться с хозяйками турнира ей оказалось не под силу.

Владимир Косцов, тренер женской сборной Беларуси по фехтованию на саблях ( U-23): Мы всю встречу доминировали. Девчонки не отпускали.

Мы всегда ставим максимальные задачи и стараемся их выполнить, это лично мое как тренера.

Близка к пьедесталу была и наша мужская команда рапиристов, но в поединке за третье место парни уступили французам, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.