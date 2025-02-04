Прямой эфир

Отношение к украинцам в Польше за два года ухудшилось

04 февраля 2025 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За два года отношение поляков к украинцам в Польше изменилось. Об этом пишет РИА Новости.

В 2023 году 64,4 % опрошенных оценивали их присутствие позитивно, а 29,5 % – негативно.

Отношение к украинцам в Польше за два года ухудшилось-1

Фото: pixabay

В январе 2025 года положительная оценка снизилась до 55,3 %, а негативная возросла до 33%.

Это профессор Михал Новосельский связывает с усталостью от тематики и заботой о своих экономических интересах. Опросы проводились методами CAWI и CATI на выборке в 1 000 человек.

# Международная политика # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Польские власти до сих пор не помогают пострадавшим от масштабных наводнений
04 февраля 2025 13:41

Польские власти до сих пор не помогают пострадавшим от масштабных наводнений

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии
04 февраля 2025 12:59

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии

IIHF продлила отстранение сборной РФ от чемпионатов мира
04 февраля 2025 12:35

IIHF продлила отстранение сборной РФ от чемпионатов мира