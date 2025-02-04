Отношение к украинцам в Польше за два года ухудшилось

За два года отношение поляков к украинцам в Польше изменилось. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023 году 64,4 % опрошенных оценивали их присутствие позитивно, а 29,5 % – негативно.
За два года отношение поляков к украинцам в Польше изменилось. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023 году 64,4 % опрошенных оценивали их присутствие позитивно, а 29,5 % – негативно.
Фото: pixabay
В январе 2025 года положительная оценка снизилась до 55,3 %, а негативная возросла до 33%.
Это профессор Михал Новосельский связывает с усталостью от тематики и заботой о своих экономических интересах. Опросы проводились методами CAWI и CATI на выборке в 1 000 человек.