Белорусские пловцы завоевали 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне Алина Змушко стала бронзовым призером соревнований на дистанции 50 метров брассом. Результат в финале – 31,12 секунды. Самой быстрой была представительница Ямайки Алия Аткинсон.
Ранее в копилку сборной 2 золота принес Илья Шиманович, причем на дистанции 100 метров брассом белорус установил рекорд бассейна – 58, 73 секунды. Бронзовые медали завоевали Никита Цмыг на дистанции 50 метров на спине, а также наша команда в смешанной эстафете 4 по 100.