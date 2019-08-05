Белорусские пловцы завоевали 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне Алина Змушко стала бронзовым призером соревнований на дистанции 50 метров брассом. Результат в финале – 31,12 секунды. Самой быстрой была представительница Ямайки Алия Аткинсон.