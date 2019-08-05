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Белорусские пловцы завоевали 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио

05 августа 2019 12:52
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по плаванию завоевала 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы завоевали 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио -1

Накануне Алина Змушко стала бронзовым призером соревнований на дистанции 50 метров брассом. Результат в финале – 31,12 секунды. Самой быстрой была представительница Ямайки Алия Аткинсон.

Белорусские пловцы завоевали 5 медалей на первом этапе Кубка мира в Токио -4

Ранее в копилку сборной 2 золота принес Илья Шиманович, причем на дистанции 100 метров брассом белорус установил рекорд бассейна – 58, 73 секунды. Бронзовые медали завоевали Никита Цмыг на дистанции 50 метров на спине, а также наша команда в смешанной эстафете 4 по 100.

# Плавание # Алина Змушко # Алия Аткинсон # Никита Цмыг # Илья Шиманович # Фотофакт

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