Белорусские дзюдоисты завоевали 3 медали на минском этапе Кубка Европы по дзюдо

Новости Беларуси. Этап Кубка Европы по дзюдо, который состоялся в Минске в выходные, побаловал ценителей этого вида спорта жаркими поединками. На кону стояли лицензионные очки, а значит, каждый бой носил принципиальный характер.

Во второй соревновательный день лишь трем белорусским атлетам удалось добраться до медальных встреч. При этом Александр Стешенко в категории до 81-го килограмма свою возможность подняться на пьедестал упустил. А вот наша тяжеловеска Марина Слуцкая, а также Игорь Жуков были сильнее оппонентов. При этом Жуков в весе до 90 килограммов победу отпраздновал эффектно — в упорном и бескомпромиссном поединке он провел прием на оценку иппон, сорвав овации зала.

Игорь Жуков, бронзовый призер этапа Кубка Европы по дзюдо:

Хотелось, конечно же, финал выиграть, но довольны и бронзой, потому что очки на олимпиаду. Олимпиада уже через год, надо лицензионные очки. Хоть какой-то вклад в очки получилось внести.

Медальный итог белорусской команды, таким образом, — три награды. Накануне металл высшей пробы завоевала Дарья Скрыпник. На домашнем турнире тренерский штаб, возможно, рассчитывал на больший улов, но и соперники оказались не мальчиками для битья.

Натик Багиров, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Ребята показали, что они могут. Они рядом с медалями, они могут бороться за медали. Какие-то маленькие нюансики не позволили. Если исправить эти нюансики, тогда мы будем на коне.

Ряд атлетов теперь возьмет курс на Баку, кто-то вместо первых Европейских олимпийских игр отправится на 28-е Всемирные университетские. Но погоня за олимпийскими квалификационными баллами еще продолжится, сообщили в программе «СТВ-спорт».