Белорусские биатлонисты заняли 4-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира

Новости Беларуси. 6 марта стартовало главное событие зимнего спортивного сезона — чемпионат мира по биатлону. Стреляющие лыжники собрались в Контиолахти (Финляндия), чтобы определить лучших.

Планетарный форум стартовал со смешанной эстафеты, которую для Беларуси можно определить как успешную. В сложных погодных условиях на разбитой трассе наш квартет показал более чем достойный результат. Первые два этапа наши девушки, Надежда Скардино и Дарья Домрачева, пробежали выше всяких похвал. Белоруски закрыли все свои мишени, и при передачи эстафеты мы уверенно лидировали с полуминутным отрывом от ближайших преследователей.

Этапы наших мужчин, Владимира Чапелина и Юрия Лядова, выдались хоть и удачными, но заставили приуныть белорусских болельщиков. На пьедестал нам попасть так и не удалось. Лядов много времени провел на заключительном рубеже, потратив три дополнительных патрона на последнюю в гонке мишень. За это время три сборные успели обойти Юрия, оставив нас на 4-ом месте, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.