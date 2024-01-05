Белорусская федерация борьбы подвела итоги 2023 года

Этот вид спорта один из самых популярных и медалеемких в Беларуси. Нельзя не отметить упорство федерации, сплоченность команды и успехи спортсменов. В непростой год ограничений наши борцы успешно участвовали в международных соревнованиях. И, возможно, именно благодаря такому упорству и вере белорусы смогли получить заветные лицензии на Олимпиаду в Париже.

А лим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы : Мы максималисты, нам все мало. Хочется все больше, чтобы вовлекалось детей в первую очередь в наш вид спорта. Я думаю, любой председатель федерации желает этого. Чтобы это происходило, мы ведем большую работу с детьми на популяризацию, развитие нашего вида спорта. Огромное количество выездов в регионы, мастер-классы наших именитых спортсменов, да и просто мотивирующие беседы с нами, нашими спортсменами, борцами, которые смогли уже достичь определенных высот. Ребята делятся своим опытом, знаете, борьба есть, была и будет.

Федерация уделяет внимание каждому спортсмену. На подведении итогов года за вклад в развитие этого вида спорта в Беларуси был награжден 41 борец. И еще 10 специальных номинаций, среди которых «Спортсменка года» – ее получила Ванесса Колодинская. В сентябре она после выхода из декрета успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль в категории до 53 килограммов. В номинации «Прорыв года» был отмечен 19-летний Абубакар Хаслаханов. Летом он завоевал золотую медаль II Игр стран СНГ в категории до 92 килограммов. Молодой спортсмен о достижениях говорит скромно и готовится к новым свершениям.

Абубакар Хаслаханов, мастер спорта международного класса Беларуси:

Есть к чему стремиться, над чем работать. И это намного лучше, чем я бы сидел сытый своими результатами. Поэтому всегда нужно быть чуть-чуть голодным к победам. Этот год является олимпийским. Это самый важный год в моей карьере, есть лицензия на Олимпийские игры. До них еще полгода, это очень мало, но до этого еще много стартов нужно пройти, поэтому год очень серьезный. И надеюсь, что у меня он получится на высшем уровне, как обычно.

Награды получили не только спортсмены, но и тренеры. Также были отмечены представители СМИ и выбран болельщик года.