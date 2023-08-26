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Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью

26 августа 2023 16:21
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Новости Беларуси. Два золота и серебро положили в медальную копилку сборной Беларуси наши девушки на втором этапе международного турнира по современному пятиборью «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью-1

За награды вели борьбу сильнейшие молодые спортсменки, возраст которых не превышает 19 лет. В финале у девушек в заключительной дисциплине лазер-ран наша Мира Бурая со старта вырвалась вперед и сохранила лидерство на протяжении всей дистанции, вторая белоруска Стефания Кисленкова также показала превосходную скорость в беге и хорошую стрельбу и финишировала второй. Замкнула тройку сильнейших россиянка Елизавета Скуднякова.

Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью-4

Мира Бурая, победительница турнира по современному пятиборью «Кубок Дружбы»:
Этот старт отфехтовала достаточно хорошо. Проплыла 19, это, конечно, лучший, но хотелось еще получше на секунды 3-4. Для меня эта победа очень важна. На СНГ я была второй, но там было намного больше соперников. Но здесь соперники были тоже очень сильные. Очень рада за Стефанию, которая стала второй.

Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью-7

Стефания Кисленкова, серебряный призер турнира по современному пятиборью «Кубок Дружбы»:
На самом деле это очень тяжелый, упорный труд. Каждый огневой рубеж давался тяжело, нужно было терпение, выносливость. А две медали это вдвойне приятно. И когда ты понимаешь, что тебе еще нужно за командное золото бороться, это подстегивает к высшему результату.

Белоруска Мира Бурая победила на Кубке Дружбы по современному пятиборью-10

В командном первенстве также не было равных дружине Беларусь-1 в составе Миры Бурой, Стефании Кисленковой и юной Александры Ляшенко. Трио тренируется в Могилеве под руководством Татьяны Судденковой. На второй позиции – сборная России, бронза досталась команде Беларусь-2, в которую вошли Наталья Савенкова, Анжелика Котович и Ирина Николаева. Завтра, 27 августа, на площадку выйдут парни. В понедельник определятся победители и призеры мужского турнира.

# Спортивные соревнования # Мира Бурая # Стефания Кисленкова # Фотофакт

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