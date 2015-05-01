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Беларусь и Польша рассматривают вариант совместной заявки на зимнюю Универсиаду 2021 года

01 мая 2015 17:53
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по художественной гимнастике стал хорошим поводом посетить Минск для ряда зарубежных спортивных чиновников. Так, 1 мая в белорусской столице принимали заместителя министра спорта Польши Дороту Идзи и гендиректора спортивного департамента при Правительстве Литвы Эдиса Урбанавичюса.

Встречали важных гостей первые лица белорусского спорта Максим Рыженков и Александр Шамко. Визит официальных лиц, разумеется, был связан не только с гимнастическим форумом. Руководители спортивных ведомств решали ряд вопросов о сотрудничестве.

Так, к примеру, белорусская и польская сторона в настоящее время рассматривают вариант совместной заявки на зимнюю Универсиаду 2021 года.

Сходство спортивной инфраструктуры и системы подготовки атлетов в странах-соседках упрощает взаимодействие в различных сферах, а обмен опытом пойдет на пользу обеим сторонам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дорота Идзи, заместитель министра спорта и туризма Республики Польша:
В ходе больших стартов спортсмены сами будут решать, кто сильнее. Я же выражаю надежду, что очень часто белорусы и поляки будут встречаться между собой в финалах. Главное – места на подиуме, а о качестве медалей мы уже спорить не будем.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Польша # Дорота Идзи

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