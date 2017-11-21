Баскетбол 3х3 в Беларуси. «Наши спортсмены готовы бороться»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина. Ещё есть такой вид спорта замечательный – баскетбол 3х3. Как, Наталья, вы относитесь к этому новшеству в классическом баскетболе? Это будет один из видов спорта на Европейских играх в Минске в 2019 году, насколько мы там успеем создать свою команду?

Наталья Трофимова, главный тренер национальной команды по баскетболу:

Я скажу честно, что для меня 3х3 – это какой-то другой вид спорта, совсем далёкий от классического вида. Но с другой стороны, я очень рада, что появляются другие разновидности баскетбола: и стритбол, и 3х3. Это все здорово, в любом случае, пропаганда баскетбола, здорового образа жизни. Здорово, что появляются такие возможности, как включение 3х3 олимпиады. В Олимпийские игры в Токио войдёт в первый раз. Хорошо, что у нас есть такая возможность, на этих Европейских играх в первый раз выставить свою команду на домашней арене.

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

У нас сформированы уже две команды – мужская женская по баскетболу 3х3. Впервые в Министерстве спорта будут выделены ставки. То есть, зарплату спортсмены будут получать в Республиканском центре олимпийской подготовки. Будем готовить эти команды к Европейским играм. Скажем так, никогда до этого у нас полноценных сборных не было. Сказать, насколько они будут конкурентоспособны сейчас, невозможно. Скорее всего, мы первые выводы сделаем после предстоящего летнего сезона в 2018 году. Впервые мы вообще выступаем. Никто не знал, что это вообще ха вид спорта такой. Только в 2015 году на домашнем Чемпионате Европы среди спортсменов до 19 лет – мужская и женская команды. Тогда мы вообще не знали, какой результат будет. Но девочки взяли серебряные медали, мальчики остановились в шаге от пьедестала – обидное 4-ое место. То есть, наши спортсмены готовы бороться.