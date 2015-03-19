Азбука хоккея в программе «Горячий лед» на СТВ: как становятся судьями и что означают их жесты

В рубрике «Азбука хоккея» программа «Горячий лед» рассказывает о базовых принципах игры, писанных и неписанных правилах, истории этого вида спорта. Сегодня о тех, без кого не обходится ни один матч – о справедливых стражах порядка.

Раньше они выходили в белых рубашках, белых свитерах и галстуках. И только с середины прошлого столетия стали надевать знакомую любому болельщику полосатую форму. Справедливые, властные и непоколебимые, с потрясающим хоккейным чутьем и безупречным мастерством катания. С этими людьми нет смысла спорить, ведь их решения безоговорочны.

Петр Амосов, судья национальной категории:

Главный судья фиксирует нарушения, связанные с нарушением против игроков. Помощники, как правило, фиксируют нарушения, связанные с прохождением самого матча. Это такие нарушения, как проброс, вне игры.

Есть множество качеств, которыми должен обладать хоккейный судья: выносливость, быстрота реакции, сдержанность, справедливость и многое другое.

К тому же, к каждому матчу нужно готовиться не только физически, но и морально. Случайные люди отбор не пройдут.

Чаще всего к судейству приходят из хоккея – катаешься себе в поле, играешь, и вдруг предлагают стать судьей.

Петр Амосов, судья национальной категории:

Нужно сказать спасибо моей маме. Она меня в четыре года отвела в хоккейную школу «Юность», поставила на коньки. И с четырех лет, можно сказать, я постоянно стою на коньках. В 18 лет так сложились обстоятельства, что мой тренер тогда Николай Васильевич Беспрозванных предложил попробовать себя в судействе.

Один из самых сложных и интересных матчей был буквально на днях. Это три периода и еще шесть овертаймов. На сегодняшний день это самые яркие впечатления за мою судейскую карьеру.

В этом случае выходишь на лед (в любой игре – сложная она или несложная), предельно концентрируешься для того, чтобы твои решения всегда соответствовали правилам и твои решения никак не повлияли на результат матча.

Как и в любом виде спорта, в хоккее у судейской бригады тоже есть свой язык, которому обучен каждый судья в мире. Петр Амосов рассказал о самых распространенных и самых редких жестах.

Петр Амосов, судья национальной категории:

Жест «Тайм-аут» означает предоставление одной команде 30-секундного перерыва в течение одной игры.

Жест «Задержка соперника клюшкой» означает нарушение, связанное с задержкой клюшкой игроком защищающейся команды игрока атакующей команды.

Жест «Отсечение». Данное нарушение фиксируется в случае, когда игрок обороняющейся команды располагает свое тело ниже уровня колен соперника.

С помощью нашего героя мы решили отобрать жесты различной степени сложности и опросить зрителей, знают ли они, что показывают судьи.

Только один болельщик из опрошенных верно назвал все предложенные нами жесты. Оказывается, многие даже не предполагают, что за дактильную азбуку показывают судьи. Это еще раз подтверждает, что случайный человек судить хоккейный матч не сможет.